بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

أول تعليق من الزعبي عن رقصه بعد إنقاذ مرمى الحسين أمام الرمثا

منذ ساعة واحدة
أول تعليق من الزعبي عن رقصه بعد إنقاذ مرمى الحسين أمام الرمثا

وطنا اليوم:برر حارس نادي الحسين إربد عبدالله الزعبي، رقصته بعد إنقاذ مرماه في الثواني الأخيرة خلال مباراة فريقه في مواجهة نادي الرمثا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
ونشر الزعبي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الثلاثاء ما يلي:

السلام عليكم ….
العتب على قدر المحبه !
توضيح بخصوص ما حدث في المباره… لقد صدر مني ردة فعل عفويه كانت في احداث مجريات المباره.. لم اقصد فيها استفزاز او اثاره او الإساءة لجماهير مدينتي واهلي وعزوتي وقرابتي… نادي الرمثا كان الداعم الاول خلال مسيرتي وجماهير الرمثا لها كل الاحترام والحب والتقدير ..
وكان الحسين اربد قد حسم ديربي الشمال يوم الجمعة على حساب الرمثا بهدف وحيد في الوقت القاتل بالدقيقة 84 من عمر اللقاء عبر المهاجم البديل الشاب سيف درويش.
وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد الحسن في إربد، 5 بطاقات حمراء 3 منها من نصيب فريق الرمثا وبطاقتين للحسين إربد.
وطرد الحكم اللاعب هايل الذيابات في الدقيقة بعد تسجيل هدف الحسين الوحيد، ليعود ويطرد اللاعب ابراهيم الخب وثم مدرب الرمثا وسيم البزور، ثم طرد لاعب الحسين إربد سيف درويش وأحد إداريين نادي الحسين

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

عطل فني يتسبب بانقطاع المياه عن مدينة العقبة

16:26

رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا في زيارة لقرية أورنج الرقمية

16:23

الفينيق: على الحكومة أن تكون ضامنة للحق في الصحة وليس وسيطا

16:21

تدهور مركبة يتسبب بازدحام مروري في شارع الأردن

16:17

حملة لتوعية المواطنين بآليات تنفيذ قانون السير المعدل

16:01

العرموطي: عيرا ويرقا كانت تدك منه المدفعية السادسة حصون العدو الصهيوني

15:55

إطلاق المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي

15:53

شاهد بالفيديو : الملك يزور تلفريك عجلون

15:27

الازايدة رئيسًا للجنة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للجنة الدولية للبرلمانات (IPC)

15:25

الساكت: ضرورة وقوف الحكومة ملياً عند بيان البنك المركزي

15:19

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

14:51

إصابة طفل بعيار ناري طائش بالزرقاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله