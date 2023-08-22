تغريدة مثيرة لـ ماسك بشأن سيارة مقاومة للماء

وطنا اليوم:تم الإعلان عن مركبة تسلا “سايبر ترك” في عام 2019 كسيارة كهربائية لها وظيفة شاحنة “بيك أب” مع أداء سيارة رياضية.

بعدها بفترة قصير، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن السيارة ستقدم أكثر من ذلك، ويمكن أن تعمل “لفترة وجيزة” كقارب.

وفقًا لماسك، ستكون الشاحنة الإلكترونية “مقاومة للماء”، مما يسمح لها بالقيام برحلات عبر الأنهار والبحيرات و”حتى البحار غير المتقطعة للغاية”.

في أيلول 2019 كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على حسابه بمنصة X (تويتر سابقا): “ستكون Cybertruck مقاومة للماء بدرجة كافية لتعمل لفترة وجيزة كقارب ، بحيث يمكنها عبور الأنهار والبحيرات وحتى البحار غير المتقطعة جدًا”

وبعد مرور نحو عامين يعيد ماسك نفس التغريدة، حيث كتب، الإثنين، على حسابه: هل ما زلت تقود سيارة تسلا هذه؟.. لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى، فإن سيارة تسلا سايبر ترك ستكون مقاومة للماء بدرجة كافية لتعمل كقارب في مياه غير متقطعة.. فقط إذا أدرك بقية العالم مدى روعة تسلا”، وأرفق التغريدة بفيديو به سيارة مغمورة في الماء.

تتميز شاحنة البيك أب الكهربائية بتصميم هندسي فريد لا يشبه أي شاحنات تراها حاليا على الطريق. يقول موقع تسلا إن الشاحنة تقدم “فائدة أفضل من الشاحنة ذات الأداء الأعلى من السيارات الرياضية.

على الرغم من أنها تبدو وكأنها فكرة غريبة تماما، فقد تم إنشاء سيارة تعمل أيضا كقارب من قبل – في وقت مبكر من الستينيات. ومع ذلك، لا يعني مجرد القيام بشيء ما أنه قد تم إجراؤه بشكل جيد. لم تكن هذه السيارة، وكذلك المحاولات التي جرت بعد ذلك، ناجحة جدا.

وفي الوقت نفسه، قدم معلومات مثيرة عن السيارة، حيث حاول إظهار قوة النافذة الأمامية للشاحنة من خلال رمي كرة معدنية عليها. الكرة، التي رمت بسرعة متوسطة، اخترقت النافذة وحطمتها من حافة إلى أخرى.

لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الضخم، وتستمر شركة تسلا في تأجيل تاريخ الإنتاج من وقت لآخر.

وفي يوليو/تموز الماضي، شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على تويتر صورة احتفال عمال مصنع تسلا في ولاية تكساس بخروج أول نسخة من شاحنة تسلا من خط التصنيع.

والصورة التي ظهر بها عشرات من عمال مصنع “غيغا فاكتوري” الخاص بتسلا في ولاية تكساس، كان في منتصفها أول نسخة تصنيعية جاهزة للتوصيل لعميل من عملاء تسلا، بعد إتمام عملية تصنيعها رسميا في هذا المصنع.

ونقل موقع ” إنسايد إي في”، تغريدة شركة تسلا التي قام بإعادة نشرها ماسك، التي جاء بها، “هذه هي أول شاحنة سايبر ترك يتم تصنيعها في مصنع غيغا تكساس”.

وألحق ماسك عملية إعادة نشر التغريدة بتهنئة منه، وجهها لطاقم عمل تسلا في مصنع غيغا في تكساس بالكامل، الذين على ما يبدو كانوا حريصين على تغطية التصميم الخارجي بالكامل للشاحنة، وهو ما يعني أن هناك ما تخفيه الشركة بشأن تصميم الشاحنة.

وتعتبر هذه لحظة فارقة في تاريخ شركة تسلا والعاملين في مصنعها المخصص لتجميع وصناعة الشاحنة في تكساس، كونها لحظة توثق الانتهاء من تصنيع أول نسخة مخصصة للبيع بالأسواق لأول شاحنة “بيك أب” تنتجها شركة تسلا في تاريخها، بعد مرور 4 سنوات على الإعلان عنها رسميا.

أيضا تمثل شاحنة تسلا النوع الخامس الذي يضاف لـ4 أنواع من السيارات التي تقدمها شركة تسلا لعملائها.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن إيلون ماسك أنه مع انطلاق تصنيع شاحنة سايبر ترك الجديدة، فإن معدلات تصنيعها السنوية ستتراوح بين 250 و500 ألف نسخة في السنة الواحدة.

والشاحنة تصل للأسواق وسط منافسة قوية مع مجموعة أخرى من الشاحنات الكهربائية التي قدمتها ماركات منافسة لتسلا، مثل شاحنة برق من فورد، وشاحنة هامر GMC الجديدة كليا التي تقدمها مجموعة جنرال موتورز