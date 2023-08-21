ذوي الإعاقة من حزب الشورى يشاركون ببطولة العالم لرفع الأثقال في دبي

وطنا اليوم: يشارك عدد من منتسبي واعضاء حزب الشورى من فئة ذوي الاعاقة ببطولة العالم لرفع الاثقال في دبي التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 30 آب الحالي وتعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشار امين عام الحزب الدكتور فراس العبادي ان مشاركة الاعضاء تأتي ترجمة للرؤى الملكية السامية في اهمية دمج فئة ذوي الاعاقة بالاحزاب وتمثيل احزابهم في مختلف الانشطة و البرامج ايمانا من دورهم وقدرتهم على تحقيق الانجاز .

وقال أن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق بصرف النظر عن الكفاءة مبينا ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة وتعزيز قدراتهم ورفع الوعي السياسي لديهم.

وأشار الى ان الحزب يدعم ويحفز مشاركتهم في مثل هذه البطولات لتعزيز مستوى الانجاز لدى المشاركين مبينا ان الحزب يعطي اهمية للقطاع الرياضي وتنمية مواهب وقدرات منتسبيه ليكونوا خير سفراء للاردن الغالي داعيا لهم التوفيق وتحقيق انجازات مشرفة .

ويشار ان الاعضاء ومنتسبي الحزب المشاركين هم الكابتن معتز الجنيدي والكابتن عمر قرادة والكابتن محمد طربش .