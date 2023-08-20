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40 ألف طن استيراد الأردن من كافة انواع الأسماك

منذ 3 ساعات
40 ألف طن استيراد الأردن من كافة انواع الأسماك

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات الأحد، أن الوزارة تدرس كافة المسارات التي تدعم قطاع الأسماك وتتطلع لهذا القطاع على أنه قطاع واعد وفي حال الاستمرار في دعمه وتذليل التحديات أمامه سيعمل على تقليل الاستيراد الذي يصل إلى 40 ألف طن من كافة أنواع الأسماك البحري والنهري والمعلب في حين يصل الإنتاج المحلي إلى ٣% من الاستهلاك المحلي ويقارب ٤٠ % من استهلاك الأردن من أسماك المياة العذبة
وأشار الحنيفات خلال لقائه عدد من مزارعي الأسماك في وادي الأردن إلى خطة الاستثمار والشراكة ودعم الجمعيات والتي تشمل دعم الجمعيات الكبرى ( القطاعية والمتخصصة ) من خلال تمويل خطوط الإنتاج إضافة إلى حماية المنتج في حال وصل إلى مؤشرات قريبة من الاكتفاء الذاتي.
وقال حنيفات إن الوزارة جاهزة لدراسة دعم قطاع الأسماك من خلال إنشاء مصنع بالشراكة مع القطاع لحفظ وتفريز وتبريد وتجميد الأسماك وذلك وصولا إلى توسع القطاع الذي سيخلق فرص عمل جديدة ويقلل من الاستيراد ويدعم تحقيق الأمن الغذائي .
وأضاف إلى أن الوزارة تعمل على كافة التحديات ودراسة المسارات والاقترحات التي تدعك تطور القطاع وتقليل كلف الإنتاج وتحقيق التسويق المناسب للمنتج المحلي ومنفتحه على كافة الشراكات المثمرة


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