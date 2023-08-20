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الأعيان يعقد جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية الثلاثاء

منذ 4 ثواني
الأعيان يعقد جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية الثلاثاء

وطنا اليوم:يعقد مجلس الأعيان جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقال مصدر إن الجلسة الأخيرة للأعيان ستتضمن مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 والتصويت عليه، بعدما أقرته لجنة الخدمات العامة في المجلس كما ورد من مجلس النواب.
وأنهى مجلسا النواب والأعيان 7 مشروعات قوانين من أصل 8 صدرت الإرادة الملكية السامية لعقد الدورة من أجلها اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز لسنة 2023 ميلادية؛ وهي: مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
كما أنهى المجلسان مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وتبقى لدى مجلس الأعيان المناقشة والتصويت على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الذي أقرته لجنة الخدمات العامة اليوم الأحد كما ورد من مجلس النواب


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