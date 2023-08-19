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إتحاد المصارعة: بطولة العالم هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا

منذ ساعة واحدة
إتحاد المصارعة: بطولة العالم هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا

وطنا اليوم: شهدت منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للمصارعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، أسبوعا حافلا من العمل وقف خلفه جنود مجهولون يعملون بصمت هدفهم إنجاح البطولة وتوفير كل سبل الراحة لكافة المشاركين والذين تجاوز عددهم 1200 مشارك.

واكد أمين سر اتحاد لعبة المصارعة الدكتور مظفر ادم العبداللات ان بطولة العالم هي التحدي الأكبر الذي يواجه اتحاد المصارعة إلا ان تكاتف الجهود المخلصة ساهم بشكل مباشر ان تكون بطولة ناجحه بكل المقاييس.

وأضاف أنه سيسجل للبطولة أنها أعطت الخبرة لكل الكوادر الأردنية التي عملت خلال أيام البطولة والتي ستكتسب المزيد من الخبرة الى جانب المتطوعين والذين كان لهم دور كبير في تسهيل مهمة الجميع من خلال الإشراف على الكثير من جوانب البطولة سواء في عملية الاستقبال والوداع أو مرافقة الوفود من لاعبين ومدربين وحكام وكذلك العمل على البوابات لمساعدة الجماهير بالتنسيق مع اللجنة الأمنية والكثير من المساهمات البناءة .

وأشاد العبداللات بجهود الجهات المساندة للبطولة وما قدمته من توفير كل الإجراءات الأمنية والسهر على اقامة وراحة الوفود.

وأكد ان نجاح البطولة من شأنه ان يفتح الباب بمصراعيه ليكون الأردن على أجندة الخارطة العالمية مما سيكسب اللعبة وينعكس على مستواها الفني وعلى كل اللاعبين وسيعمل بالطبع على توسيع قاعدة المشاركة لكلا الجنسين.


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