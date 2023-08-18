بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة بفوز على بطل أوروبا

منذ ساعة واحدة
الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة بفوز على بطل أوروبا

وطنا اليوم:استهل اللاعب الأردني صهيب الحسنات منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما بفوزه على بطل أوروبا الجورجي كوزي ريفان ديز في وزن 63 كغم، بحسب اتحاد المصارعة الجمعة.
ويستضيف الأردن في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:35

سفارتنا في القاهرة: خدمة جديدة لتسهيل تسليم المعاملات القنصلية

16:15

التربية: الوزارة أعدت خطة وطنية للفاقد التعليمي لـ3 سنوات

15:54

الأمير الحسين والاميرة رجوة يفاجئان عروسين أردنيين

15:43

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تطوير العلاقات

15:14

العثور على جثة ثلاثيني مصاب بعيار ناري في مأدبا

15:01

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:53

سامي الداوود يكرم الباشا فخري الداوود وناهد صويص خلال ندوة عن سيرة مدينة وتاريخها في “ليلة فحيصية”

14:50

تهنئة لـ محمد وحسين بمناسبة نجاحهما بالتوجيهي من المخرج عبدالكريم العمري وعائلته

14:22

أيهما أكثر تسامحًا: الحكومة أم الشعب؟ ظواهر أم مظاهر!

14:13

رسالة مهمة من وزير التربية للناجحين بالتوجيهي

14:09

وفيات الجمعة 18-8-2023

14:06

العثور على جثة وافد داخل منزله في سحاب

وفيات
وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023