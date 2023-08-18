الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة بفوز على بطل أوروبا

وطنا اليوم:استهل اللاعب الأردني صهيب الحسنات منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عاما بفوزه على بطل أوروبا الجورجي كوزي ريفان ديز في وزن 63 كغم، بحسب اتحاد المصارعة الجمعة.

ويستضيف الأردن في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما