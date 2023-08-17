110 مليون دولار راتب سنوي و8 سيّارات فاخرة.. النجم البرازيلي نيمار هلالي سعودي

وطنا اليوم:نجحت السعوديّة مُجَدّدًا في أن تكون الوجهة الرياضيّة “المِثاليّة” لنجوم عالميين، فبعد نجاحها في جذب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الفرنسي من أصولٍ جزائريّة كريم بنزيما، نجحت أيضاً في ضم النجم البرازيلي نيمار إلى صُفوف نادي “الهلال” السعودي، وهي بذلك كما وصفها مُواطن سعودي تتحوّل لأوروبا، حيث الجميع يُريد اللعب بالدوري السعودي.

وفي ختام مشواره مع نادي باريس سان جيرمان، ودّع اللاعبون فيه النجم البرازيلي نيمار في حفل سريع، وبسيط، حيث انتقل لللعب في نادي الهلال السعودي.

ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو مُدّته 47 ثانية، لنيمار، وهو يودع زملاءه بالعناق والمصافحة، في مقر تدريبات الفريق.

وانتقل نيمار للهلال السعودي بعقد لموسمين، ليُنهي مغامرته في باريس بعد 6 مواسم.

ويبدو أن الفشل السعودي في ضم اللاعب الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي حيث فضّل الأخير الانتقال لنادي أمريكي مغمور، حفّز السعوديين لإتمام صفقة اللاعب البرازيلي نيمار، وجاء ذلك النجاح وانعكس الفارق بين إعلان نادي الهلال السعودي ضم النجم البرازيلي نيمار، وإعلان انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لانتر ميامي الأمريكي.

ونال إعلان نادي الهلال المنشور عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أكثر من 237.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره، مُقارنة بـ14.7 مليون مشاهدة لإعلان نادي إنتر ميامي عن ضمه ميسي، بعد مرور أكثر من شهر على نشره.

وتعليقاً على انضمامه لنادي الهلال السعودي قال نيمار، خلال تصريحات لحساب الهلال الرسمي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: “التنافسية أمر مهم ولذلك انضممت إلى هذا الدوري، إنه تغيير كبير، وأنا أؤمن بأن كريستيانو رونالدو كان رائدًا في ذلك، والجميع وصفه بالمجنون وقتها وبعض أشياء من هذا القبيل، واليوم ترى الدوري ينمو أكثر فأكثر”.

وأضاف نيمار: “إنه لأمر مُحمّس أن أواجه العديد من اللاعبين على أعلى مستوى، فهو أمر يحمسك لتلعب بأفضل شكل ممكن، وهو أمر متوقع عندما تواجه رونالدو وكريم بنزيما وروبرتو فيرمينو، الإثارة تكون في ذروتها، ولذلك أنا سعيد جدًا للانضمام إلى هذا الدوري، ومواجهتهم ستكون رائعة”.

ويبدو أن شروط نيمار للانضمام لنادي الهلال السعودي ليست باليسيرة، واستطاع النادي السعودي تلبيتها، فبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانيّة، اشترط نيمار “الحصول على ما لا يقل عن ثمانية سيارات فاخرة”.

وفي منزله بحسب الصحيفة، طلب نيمار من القائمين على النادي ملء ثلّاجته طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة، ومشروبات أخرى لأصدقائه وعائلته.

كما طلب النجم البرازيلي وجود ثلاثة حمامات ساونا في المنزل بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك مساعد طاهٍ لمساعدة الطاهي الخاص به من البرازيل وشخصين للاعتناء بالتنظيف.

ووافق نيمار (31 عامًا) على ما وُصف بـ”العقد الذهبي” من الهلال، إذ سيتلقى راتبا سنويا ضخما بـ 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جرمان، وفق وكالة فرانس برس.

ومن المُفترض أن يطل نيمار على جماهير الدوري السعودي كظهور أوّل في 24 من الشهر الجاري.

وبانضمام نيمار للهلال السعودي، يكون الأخير قد نجح في ضم أحد أغلى اللاعبين في العالم، حيث تحصّل نيمار على لقب أغلى لاعب في العالم في عام 2017 عندما دفع باريس سان جرمان 198 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار) للتعاقد معه قادما من برشلونة.

وأعلن نادي الهلال السعودي انضمام نيمار رسميّاً عبر عبارة مُقتضبة على لسان نيمار حيث قال الأخير: “أنا هُنا في السعوديّة.. أنا هلالي”.

الدوري السعودي بات يحوي العديد من نجوم عالم الكرة، كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز، بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز إلى الهلال.

وعبّر مغردون سعوديون عن سعادتهم بنجاح نادي الهلال بضم النجم البرازيلي، فيما اتجه جمهور النادي السعودي لشراء قميص نيمار ورقم 10 الذي سيلعب به في الدوري السعودي.

الصّحافة البرازيليّة من جهتها وجّهت رسالة لنجمها الشاب نيمار 31 عاماً، بالاحتفاظ بمركزه في تشكيلة المنتخب البرازيلي، على الرغم من انتقاله لنادي الهلال الذي سيلعب معه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتسلّطت أضواء الصّحف العالميّة على صفقة انتقال نيمار للهلال السعودي، ومعها الأضواء على السعوديّة، حيث أضواء رياضيّة، وسياسيّة رافقت الحدث، وقُدرة المملكة على الاستثمار الرياضي في خدمة سُمعتها وحُضورها العالمي