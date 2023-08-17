استقالة المدير الفني لنادي الوحدات داركو نسيتروفيتش

وطنا اليوم:قدم المدير الفني لنادي الوحدات لكرة القدم، داركو نسيتروفيتش، استقالته من تدريب الفريق، بحسب ما ذكر رئيس النادي بشار الحوامدة الخميس، مشيرا إلى إن إدارة النادي “لم تبحثها بعد”.

وكتب الحوامدة على صفحته في فيسبوك: “سنعاني في الأيام القادمة بعض الشيء لكن سنتخطى ذلك سريعا … هناك من لم يتحمل الموقف ومنهم مدربنا الذي نحترم وربما يغادرنا لظروف خاصة حدثت معه قبل مباراتي (كأس) السوبر، لكن الأحداث الأخيرة سرعت في عملية استقالته والتي لم تبحث بعد”.

وقاد نسيتروفيتش، المعين في منصبه مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، الوحدات، إلى تحقيق لقب كأس السوبر لكرة القدم على حساب الفيصلي، لكن الفريق لم يتمكن من بلوغ دوري أبطال آسيا بعد خسارة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في المحلق التمهيدي في لقاء أثار الجدل قبل انطلاقته.

وإثر صدور قرار المشاركة في المحلق التمهيدي هذا، قدم 6 أعضاء في مجلس إدارة الفريق استقالتهم، وذلك لأن تشكيلة الفريق الإماراتي تضم لاعبا فلسطينيا يحمل جنسية إسرائيلية.

والخميس، سحب 3 أعضاء مستقيلين من إدارة نادي الوحدات استقالاتهم، بحسب وزارة الشباب، وذلك من أصل 6 أعضاء