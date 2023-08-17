تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن

وطنا اليوم:تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 200 مليون دينار مقارنة مع 288 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وسجل صافي الاستثمار الدولي في نهاية الربع الأول ارتفاعا ليصل إلى 37 مليون دينار مقارنة مع 36 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي