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3 أعضاء من إدارة نادي الوحدات يسحبون استقالاتهم

منذ ساعة واحدة
3 أعضاء من إدارة نادي الوحدات يسحبون استقالاتهم

وطنا اليوم:قالت وزارة الشباب، الخميس، إن 3 أعضاء مستقيلين من إدارة نادي الوحدات يسحبون استقالاتهم.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي الخميس قيام ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المستقيلين سابقاً بسحب استقالاتهم؛ حرصاً منهم على استمرار مسيرة النادي وإنجازاته.
وأضافت أنه تم تقديم طلبات سحب الاستقالات لدى مديرية شباب العاصمة من قبل عوض الأسمر وغصاب خليل ووليد السعودي.
ورفعت مديرية شباب العاصمة طلبات سحب الاستقالات إلى اللجنة المشكلة لدراسة الاستقالات والتي أوصت بإعادة الاستقالات الثلاث المتبقية إلى الهيئة الإدارية لنادي الوحدات لاتخاذ القرار المناسب حولها وفقاً للنظام الداخلي للنادي ونظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.
لاستقالات كانت على خلفية قرار رئاسة النادي الموافقة على السفر إلى أبو ظبي لخوض مباراة مع فريق الأهلي الإماراتي ضمن مسابقة أبطال غرب آسيا والجدل التطبيعي هنا كان مرده وجود لاعب فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية في الفريق الإماراتي وهو اللاعب مؤنس دبور.


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