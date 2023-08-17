العين الزعبي: الحكومة تعجلت في مشاريع القوانين

وطنا اليوم:أشار العين عاكف الزعبي إلى أن الحكومة في الفترة الأخيرة تظهر متعجلة في مشاريع القوانين التي تأتي بها لمجلس الأعيان.

واستهجن عدم استعراض قانون الجرائم الإلكترونية على الأحزاب و مركز حقوق الإنسان.

وبحسب الزعبي، التشريعات المتعلقة بالأراضي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع هذا القانون، متسائلا ” فهل سيكون هناك تناقض أو تضارب أو ازدواجية بين التشريعات القديمة ومشروع هذا القانون؟