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العين الزعبي: الحكومة تعجلت في مشاريع القوانين

منذ 4 ثواني
العين الزعبي: الحكومة تعجلت في مشاريع القوانين

وطنا اليوم:أشار العين عاكف الزعبي إلى أن الحكومة في الفترة الأخيرة تظهر متعجلة في مشاريع القوانين التي تأتي بها لمجلس الأعيان.
واستهجن عدم استعراض قانون الجرائم الإلكترونية على الأحزاب و مركز حقوق الإنسان.
وبحسب الزعبي، التشريعات المتعلقة بالأراضي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع هذا القانون، متسائلا ” فهل سيكون هناك تناقض أو تضارب أو ازدواجية بين التشريعات القديمة ومشروع هذا القانون؟


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