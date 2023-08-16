تحديد موعد كلاسيكو الأردن بين الوحدات والفيصلي

وطنا اليوم:حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، مواعيد مباراتي الوحدات التي كانت مؤجلة للفريق خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين 2023/2024.

ويلتقي فريق الوحدات مع مغير السرحان عند الثامنة والنصف مساء الأحد 20 آب، على ستاد الأمير محمد ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من البطولة.

وضمن الأسبوع الرابع، يستقبل الوحدات نظيره الفيصلي عند التاسعة والنصف مساء الجمعة 25 آب، على ستاد عمان الدولي.

وكان الاتحاد أرجأ تحديد مواعيد مواجهات فريق الوحدات، ضمن الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين، لحين اتضاح مشواره في ملحق دوري أبطال آسيا، قبل أن يودّع المنافسات وينتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي