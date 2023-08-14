سريع التفشي.. ماذا يختلف المتحور الجديد “ايريس” عن بقية “اوميكرون”؟

وطنا اليوم: حدثت طفرات متعددة في فيروس كورونا ومتحورات عدة نتجت عنها متحورات فرعية ظهرت بشكل تدريجي، مما أدى الى ظهور المتحور الجديد “ايريس” الذي يعد أكثر المتحورات قابلية للانتقال السريع والتفشي.

ووفق ختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونةفان المتحور الجديد ايريس (EG.5 ) من عائلة متحورات اوميكرون (تنحدر من XBB.1.9.2) وظهرت لأول مرة في فبراير، وصنفته منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه “متغير تحت المراقبة” في 19 يوليو بعد زيادة في إصابات COVID-19 من أوائل يوليو. وتم الإبلاغ عنه بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، لا سيما في آسيا.

ويشير الطراونة في حديث مع “إرم نيوز” أنه في 9 آب، تم تصنيف المتحور الجديد ايريس من متحور تحت المراقبة إلى متحور مثير للاهتمام “. يأتي هذا بعد ظهور متغير معين، EG.5.1، المعروف باسم Eris. لكن لم يتم تصنيفه على أنه “متغير مثير للقلق”.

وشهد إيريس قفزة EG.5 من 7.6 % من جميع التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2 على مستوى العالم في أواخر يونيو إلى 17.4 % في الأسبوع من 17 يوليو إلى 23 يوليو.

ويضيف الطراونة “تفوق إيريس على متغيرات Omicron الأخرى المتداولة في الولايات المتحدة، ويشكل الآن أكبر نسبة من حالات COVID-19 هناك”.

وحول اختلاف ايريس عن المتحورات الأخرى، يقول الطبيب الطراونة “في هذه المرحلة، لا يوجد دليل على أن EG.5.1 يسبب مرضًا أكثر خطورة من متحور Omicron الأخرى، ويبدو أنه يسبب أعراضًا مماثلة”، مبينا “لقد تغير الفيروس تدريجياً، مما جعل EG.5.1 أكثر قابلية للانتقال”.

وأكد على أن هذا المتحور رغم تمكنه من التنافس مع المتحورات المتداولة الأخرى، فانه من غير الواضح ما إذا كانت Eris ستتفوق على المتحورات الأخرى أو متى ستتفوق عليها.

وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية المتحور أنه يحتوي على تغييرات جينية يمكن أن تزيد من قابليته للانتقال، وقدرته على التهرب من اللقاحات، أو علاجه بالعقاقير أو اكتشافه من خلال طرق الاختبار الحالية – بالإضافة إلى إظهار “ميزة النمو” بالفعل على غيره المتحورات المتداولة.

وتتضمن قائمة الاهتمامات المتغيرة الحالية أيضًا اثنين من أبناء عمومة Omicron الآخرين – XBB 1.5 و XBB 1.16 (يشار إلى الأخير أحيانًا باسم Arcturus). تم تداول كلاهما منذ بداية العام.

ومع ذلك، يشير خبير العدوى التنفسية إلى أن هناك متحور آخر من XBB كان موجود منذ فبراير وسيطر على ذروة الخريف والشتاء في أستراليا، XBB 1.9، ظل على قائمة منظمة الصحة العالمية “المتحورات تحت المراقبة” الأقل.

ويوضح هذا أن ميزة انتقال المتغير في منطقة معينة تعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك ضعف المناعة نظرًا للتأخر الزمني منذ الموجة الأخيرة، وتوقيت تعزيز اللقاح، والدخول في طقس أكثر برودة.

ويؤكد الدكتور الطراونة أن مدى ارتباط المتغير الجديد بالمتغيرات المتداولة في السكان هو عامل رئيسي آخر. وكلما كان الأمر مختلفًا، قل احتمال أن يتعرف عليه جهاز المناعة لدينا بسرعة ويكون قادرًا على محاربة العدوى.

والخبر السار وفق الدكتور الطراونة هو أن استجابات الجسم المضاد للقاح ثنائي التكافؤ لـ EG.5.1 مماثلة لتلك الخاصة بالمتغيرات التي سادت في وقت سابق من العام.

وقال الطراونة في معرض إجابته على سؤال “إرم نيوز” هل سيزيد “إيريس” حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟ إن

EG.5.1 موجود في بعض الدول مثل أستراليا منذ أبريل وما زال يظهر بشكل متقطع. وبحلول 7 أغسطس، تم الإبلاغ عن 158 حالة معروفة عبر تسلسل الجينوم الكامل في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل 2.1 % من المتغيرات المبلغ عنها.

ومن الأمور المشجعة أن معدلات الإصابة الإجمالية في أستراليا تستمر في الانخفاض، كما هو الحال مع حالات الاستشفاء والوفيات المرتبطة بـ COVID، والنصوص المضادة للفيروسات، وتقارير الحالات في رعاية المسنين وفق الطراونة، الذي أكد أن COVID-19 أصبح أقل تهديدًا ولكنه لا يزال بحاجة إلى المراقبة.

ويواصل الطراونة تطمين القراء “الفترات الفاصلة بين موجات COVID-19 تتزايد وأن ارتفاعات القمم تتضاءل مع كل موجة متتالية منذ وصول Omicron”، مضيفا “من المشجع أيضًا أن المتغيرات الناشئة ليست مختلفة وراثيًا، لذلك لا تزال مناعتنا ولقاحاتنا واختبارنا وعلاجنا فعالة في حمايتنا من الأمراض الخطيرة”.