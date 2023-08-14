القلاب : لم يتم سلق أي مشروع قانون في الاستثنائية

وطنا اليوم:أكدّ عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليمان القلاب أنه لم يتم “سلق” أي مشروع قانون من قوانين في الدورة الاستثنائية، وجميعها استوفت متطلبات المشاورة والنقاش مع الخبراء وذوي الاختصاص.

وقال القلاب الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ عوامل عدة تتضمن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية الذي أقره المجلس اليوم الإثنين، كمشكلة إزالة الشيوع المطلوب تسهيلها، حيث كان القانون قبل التعديل، يطيل عمليات ازالتها في دائرة الأراضي، وكانت اللجنة ترغب بعودته إلى محاكم الصلح، الّا أنه لم ينجح ذلك.

وبين أنّ تعديلات عديدة اشتملت عليه داخل دائرة الأراضي والمساحة لتسهيل الإجراءات في ذلك.

وأوضح أنّ العنصر الثاني هو المتعلق بصناديق الاستثمار، حيث أشار إلى أنّ هناك صناديق استثمارية وشركات مملوكة بالكامل للدولة، لا بد أن تتملك بعض الاراضي للقيام بمهامها، مشيراً إلى أنّ فكرة ” بيع الأراضي” غير موجودة أصلاً في القانون، والدولة تدخل شريك في حصتها العينية في هذه الأراضي التابعة للصناديق