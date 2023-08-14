العبداللات: هدفنا الارتقاء بخدمات مستشفى البشير

وطنا اليوم:زارت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الإثنين، مستشفى البشير، للاطلاع على واقع سير عمل المستشفى.

والتقى رئيس وأعضاء اللجنة، مدير عام المستشفى الدكتور علي العبداللات وعددا من الطاقم الطبي المشرف على إدارة أقسام المستشفى المتعددة.

وقال العين الحسبان، إن اللجنة تُجري زيارات ميدانية بناءً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عند اجتماعه برؤساء لجان مجلس الأعيان بتفعيل الدور التشريعي والرقابي، لافتًا إلى أن الزيارة تترجم تلك التوجيهات من أجل الاطلاع على مستوى الخدمات، ومعرفة أبرز تحديات قطاع الصحة العام.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة، الأعيان الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتورة ميسون العتوم، وجميل النمري، إلى عدد من المراجعين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

بدوره، قال الدكتور العبداللات، إن القطاع الصحي العام يعاني من الضغط الهائل بشكل متزايد، بسبب الزيادة السكانية المفاجئة الحاصلة في السنوات السابقة، لافتًا إلى أن كثرة مراجعي المستشفى تدعو إلى العمل على تطوير مرافقه بشكل مُستمر.

وأكد أن العمل جارٍ من خلال التواصل مع وزارة الصحة لتطوير المستشفى، بهدف الارتقاء بخدماته المقدمة للمواطن، مشيرا إلى حاجة المستشفى إلى بعض التخصصات الدقيقة، والعمل على تطوير البنية التحتية لاستيعاب توسعة واستحداث أبنية ستقام بدلًا من الأبنية القديمة المتوقفة عن العمل.

وأشار إلى أهمية إيجاد حلولًا لمشكلة الاكتظاظ المروري وعملية الاصطفاف داخل حرم المستشفى، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى التكامل في الخدمة المقدمة للمراجعين.

وتحدث العبداللات إلى جانب عدد من الطاقم الطبي المشرف عن أقسام المستشفى المتعددة، عن التحديات المستمرة التي تواجه الكادر الطبي يوميا، معتبرين أن تطوير الأبنية أمر محوري لمواكبة الأعداد المتزايدة لمراجعي مستشفى البشير