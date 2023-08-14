بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النبر: يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي

منذ ساعتين
النبر: يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي

 

وطنا اليوم –  قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عمر النبر ان المجلس يجب ان يدخل تعديلات جوهرية على المادة 3 من قانون الملكية العقارية ،  فلا يجوز اعطاء  تفويض الى مجلس الوزراء بتخصيص كامل  اراضي الدولة .
واضاف النبر  بان المجلس يجب ان يحدد المساحة التي سيتم تخصيصها للمحافظة على اراضي الدولة بالرغم من ان هذه المادة لا يجب ان تكون في هذا القانون في ظل وجود قانون ادارة املاك الدولة .
ورجح النبر ان الحكومة تريد التفويض لغايات اقامة المدينة الجديدة ولذلك ادخلتها في مشروع قانون الملكية العقارية ولذلك لابد من تحديد المساحة التي يجب ان يمنحها مجلس الوزراء مع تحديد المدة والغايات .
وختم النبر حديثه بالقول : يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي ونحن مع جذب الاستثمارات والمستثمرين ، و لا يعني ذلك ترك الامور دون محددات بالرغم من احترامنا لامانة الوزراء ومجلس الوزراء .

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:05

توفي ابن الرمثا قبل ان يشرب الشاي في القدس

06:48

مراجعة أدوات الدولة

06:41

ما قبل التحديث السياسي وما بعده .. أين الفارق؟

06:27

السديري ينشر صورة تاريخية للسفارة السعودية عام 1947 في حي الشيخ جراح

06:26

هذه اعلى درجة حرارة سجلت في تاريخ الاردن

06:23

في هذا التاريخ تنتهي الموجة الحارة

06:21

صحف مصرية تتحدث عن الحالة الجوية التي تسود الاردن

06:15

دولة عربية سجلت الأعلى فى درجات الحرارة عالميا: تخطت الـ 50 مئوية

02:15

التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي مؤتمر تنظمه مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة

23:34

ترجيحات برفع اسعار المشتقات النفطية

23:23

لحظة انفجار ضخم في ولاية بنسلفانيا

23:07

سؤال الرواشدة المعقد

وفيات
وفيات الأحد 13-8-2023في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023