النبر: يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي

وطنا اليوم – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عمر النبر ان المجلس يجب ان يدخل تعديلات جوهرية على المادة 3 من قانون الملكية العقارية ، فلا يجوز اعطاء تفويض الى مجلس الوزراء بتخصيص كامل اراضي الدولة .

واضاف النبر بان المجلس يجب ان يحدد المساحة التي سيتم تخصيصها للمحافظة على اراضي الدولة بالرغم من ان هذه المادة لا يجب ان تكون في هذا القانون في ظل وجود قانون ادارة املاك الدولة .

ورجح النبر ان الحكومة تريد التفويض لغايات اقامة المدينة الجديدة ولذلك ادخلتها في مشروع قانون الملكية العقارية ولذلك لابد من تحديد المساحة التي يجب ان يمنحها مجلس الوزراء مع تحديد المدة والغايات .

وختم النبر حديثه بالقول : يجب ان يكون هناك محددات لمنح الاراضي ونحن مع جذب الاستثمارات والمستثمرين ، و لا يعني ذلك ترك الامور دون محددات بالرغم من احترامنا لامانة الوزراء ومجلس الوزراء .