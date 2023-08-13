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توصية نيابية بتحويل ملف الليموزين لمكافحة الفساد

منذ 3 ثواني
توصية نيابية بتحويل ملف الليموزين لمكافحة الفساد

وطنا اليوم:أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بإحالة ملف حساب إيرادات ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة “الليموزين” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاء في تقرير الديوان، أن الهيئة لم تقم بتحصيل رسوم الترخيص من المكاتب والبالغ 1000 دينار على السيارة الواحدة بحسب التعليمات الصادرة عام 2016، واستمرت بتحصيل الرسوم بواقع 100 دينار بناء على تعليمات ونظام سابق وبفروقات مالية بلغت 187 ألف دينار.
وبين التقرير أيضا، أن الهيئة قامت بترخيص بعض مكاتب السيارات الفخمة خلافا للأحكام والتعليمات النافذة التي حددت رأس مال الشركة المسجلة بأن لا يقل عن نصف مليون دينار


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