هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم – نشرت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، اليوم السبت، رسالة إلى طلبة التوجيهي بمناسبة إعلان موعد نتائج الثانوية العامة.

وقالت قبيلات في رسالتها، والتي نشرتها على صفحتها في موقع الفيسبوك: “ها قد اقتربت زغاريد الفرح من عتبات بيوتكم.. اقتربت دمعات الفرح لتعانق ما تبقى من كتبكم وأوراقكم لسنين مضت.. فأنتم في مساء الأربعاء على موعد مع قطف ثمار جهودكم لأعوام مضت”.

وتابعت قبيلات: “وهنا .. خذوها مني بناتي وأبنائي.. وأهلي أولياء الأمور.. أولا تذكروا أنها نتيجة امتحانات وليست كل ما يحدد مستقبلكم ،فالفرص المتاحة كثيرة؛لذا تقبلوها بصدر رحب .. ثانيا نفرح لفرحكم ولكن لا تجعلوا أفراحكم سبب حزن لآخرين؛ فاياكم وإطلاق العيارات النارية”.

وخاطبت الطلبة:”معدلك هو بابك الى تخصص المستقبل ،فأحسن الاختيار.. نسأل الله لكم جميعًا التوفيق والسداد والفلاح”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت حددت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة، حيث سيعقد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء ليعلن النتائج رسميا.