بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

منذ 3 ثواني
هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

 

وطنا اليوم –  نشرت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، اليوم السبت، رسالة إلى طلبة التوجيهي بمناسبة إعلان موعد نتائج الثانوية العامة.

وقالت قبيلات في رسالتها، والتي نشرتها على صفحتها في موقع الفيسبوك: “ها قد اقتربت زغاريد الفرح من عتبات بيوتكم.. اقتربت دمعات الفرح لتعانق ما تبقى من كتبكم وأوراقكم لسنين مضت.. فأنتم في مساء الأربعاء على موعد مع قطف ثمار جهودكم لأعوام مضت”.

وتابعت قبيلات: “وهنا .. خذوها مني بناتي وأبنائي.. وأهلي أولياء الأمور.. أولا تذكروا أنها نتيجة امتحانات وليست كل ما يحدد مستقبلكم ،فالفرص المتاحة كثيرة؛لذا تقبلوها بصدر رحب .. ثانيا نفرح لفرحكم ولكن لا تجعلوا أفراحكم سبب حزن لآخرين؛ فاياكم وإطلاق العيارات النارية”.

وخاطبت الطلبة:”معدلك هو بابك الى تخصص المستقبل ،فأحسن الاختيار.. نسأل الله لكم جميعًا التوفيق والسداد والفلاح”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت حددت وزارة التربية والتعليم  يوم الأربعاء المقبل موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة، حيث سيعقد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء ليعلن النتائج رسميا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

التربية : #نتائج_الثانوية_العامة على هذا الرابط

15:08

التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

15:03

أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

14:49

الأردن يحول الشباب إلى رياديين ومؤثرين في العالم

14:45

الزراعة تناشد مربي الحيوانات لإتباع الإرشادات الصحيحة لتقليل أضرار موجة الحر

14:42

المرصد الفلكي يرصد شهب البرشاويات في قصر الحرانة

14:40

العلمية الملكية تتعاون مع جامعة ييل الأمريكية في تنفذ مشروع الكيمياء الخضراء

14:37

جامعة الزرقاء تحول محاضرات يومي الأحد والاثنين المقبلين للتعلم عن بعد

14:35

جامعة البترا تحسم الجدل بشأن دوام وامتحانات يومي الأحد والاثنين

14:32

نأمل خيرًا من وزير العدل؟

14:18

عمان لحوارات المستقبل تعقد جلسة حول العنف الجامعي

13:23

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن قرارها بشأن تحويل دوام الطلبة والتدريس غدا

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة