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أمانة عمان تنظم مسرحية لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال مرضى السرطان

منذ 3 ساعات
أمانة عمان تنظم مسرحية لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال مرضى السرطان

وطنا اليوم: نظمت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان بالشراكة مع مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية، مساء أمس الجمعة، في مركز الحسين الثقافي، مسرحية بعنوان “الأمنيات الذهبية”، تهدف إلى غرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي لأطفال مرضى السرطان تحديدا.

وعمت أجواء البهجة والفرحة أرجاء المسرح، وسط حضور كبير من الأطفال وعائلاتهم، خلال العرض المسرحي، الذي استمر لأكثر من ساعة، وجذب انتباه الحاضرين، بما اشتمل عليه من إضاءة وموسيقى وأناشيد وإخراج مسرحي متقن.

وأوضحت دائرة المرافق والبرامج الثقافية، في بيان اليوم السبت، أن دعم العرض المسرحي جاء انطلاقا من رسالة أمانة عمان بإثراء المشهد الثقافي وتوظيف الفنون في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وتدعمها، تستهدف جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الأطفال والفئات الضعيفة.

وقال مدير عام مؤسسة حرير نهاد الدباس، إن الثقافة والفنون أدوات مهمة في إيصال رسالة حرير الإنسانية بتوفير الرعاية والدعم لأطفال مرضى السرطان، ومجتمع الأطفال عموما، مبينا أن فكرة العمل المسرحي جاءت انطلاقا من أهمية الصحة النفسية وأثرها الإيجابي في رحلة علاج أطفال مرضى السرطان وتوفير الدعم المعنوي ورسم الفرحة على وجوه هذه الشريحة من المجتمع.

وأضاف، ان المؤسسة تسعى إلى إيصال صوت المجتمع الطفولي ودمجهم تحت سقف واحد، حيث أن الأطفال من الفئات الضعفية في المجتمع ودعمها مسؤولية مشتركة من قبل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة.

وثمن الدباس، جهود أمانة عمان من خلال دائرة المرافق والبرامج الثقافية بدعمها للأنشطة والفعاليات التي تستهدف شريحة الأطفال، مشيدا بدور منصة “نحن”، وفريق عمل المسرحية؛ المؤلفة الدكتورة عواطف نعيم، والمخرج رمضان الفيومي، والناشط كمال نزال.


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