رئيس جامعة البلقاء يعلن تأجيل الامتحانات النصفية المقرر عقدها غدا

وطنا اليوم: أصدر الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، قراره بتأجيل الامتحانات النصفية المقرر عقدها يوم غد الأحد، الى يوم الخميس المقبل وبنفس أوقات انعقادها، حيث ستظهر على شاشات الطلبة، كما تم تحويل دوام الطلبة في كليات الجامعة كافة ليوم غد إلى التعلم عن بعد، حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تتعرض لها المملكة.

كما قرر الدكتور العجلوني، بحسب بيان للجامعة اليوم السبت، تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعلم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوع تعويضها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.

أما فيما يتعلق بدوام العاملين الإداريين في الجامعة وكلياتها فقد قرر رئيس الجامعة أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.