بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الإرادات الملكية توافق على 6 مشاريع قوانين

منذ 3 ساعات
الإرادات الملكية توافق على 6 مشاريع قوانين

وطنا اليوم: وافقت الإرادات الملكية السامية على 6 مشاريع قوانين.

وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:42

حزب الميثاق يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

15:36

جامعة فيلادلفيا تقرر دوام الطلبة عن بعد غدا الأحد

15:34

هذه رسالة امين عام التربية قبيلات لطلبة التوجيهي

15:14

التربية : #نتائج_الثانوية_العامة على هذا الرابط

15:08

التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

15:03

أول سفير سعودي بدولة #فلسطين يقدم أوراق اعتماده

14:49

الأردن يحول الشباب إلى رياديين ومؤثرين في العالم

14:45

الزراعة تناشد مربي الحيوانات لإتباع الإرشادات الصحيحة لتقليل أضرار موجة الحر

14:42

المرصد الفلكي يرصد شهب البرشاويات في قصر الحرانة

14:40

العلمية الملكية تتعاون مع جامعة ييل الأمريكية في تنفذ مشروع الكيمياء الخضراء

14:37

جامعة الزرقاء تحول محاضرات يومي الأحد والاثنين المقبلين للتعلم عن بعد

14:35

جامعة البترا تحسم الجدل بشأن دوام وامتحانات يومي الأحد والاثنين

وفيات
في رثاء الدكتور ماجد ابوجابروفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرة