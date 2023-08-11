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استقالات في مجلس إدارة نادي الوحدات

منذ ساعة واحدة
استقالات في مجلس إدارة نادي الوحدات

وطنا اليوم:أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات خالد العبسي، حاتم أبو معيليش، غصاب خليل، مخلد الكوز ووليد السعودي استقالتهم من الهيئة الإدارية، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتأتي الاستقالة بعد أن قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المشاركة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، والذي سيجمعه بنادي شباب أهلي الإماراتي، يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.
وكانت إدارة الوحدات قد ترددت بشأن خوض المباراة بسبب ضم النادي الإماراتي للاعب يحمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لخوض الفريق الإماراتي لمباراة ودية مع أحد أندية الاحتلال.
ويعد اللاعب “مؤنس دبور” الذي يحمل جنسية كيان الاحتلال، من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
وترقبت الجماهير قرار الإدارة لفترة طويلة، حيث تم دراسة جميع الجوانب الفنية والمادية والمعنوية قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي، كما تم التواصل والاجتماع مع العديد من الجهات الرسمية ولجان مقاطعة الاحتلال.
ويخوض الوحدات مباراة الملحق بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من كأس الأردن، حيث سيتأهل لمواجهة النصر السعودي في حال تحقيق الفوز، بينما سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي في حالة الخسارة


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