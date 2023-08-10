91 عاماً على تأسيس النادي الفيصلي

وطنا اليوم:يحتفل النادي الفيصلي، اليوم الخميس، بالذكرى الـ91 على تأسيسه.

وفي هذه المناسبة كتب رئيس النادي نضال الحديد على صفحته الشخصية على “فيس بوك”:

“نحن رجاء وضيا.. للحق غوث وسنا

جند له على المدى.. جند يزين الوطنا”

تتوالى السنوات، والفيصلي هو الثابت الوحيد في القمة، ٩١ عاماً صنعنا فيها المجد على مختلف الأصعدة، فكان الزعيم خير سفيراً للوطن في مشاركاته الخارجيبة وكان رافداً وداعماً حقيقياً للمنتخبات الوطنية، بالإضافة لدوره الوطني والثقافي.

٩١ عاماً سطر من خلالها أبناء الفيصلي أجمل الحكايات والإنجازات وتفردوا بالإنجازات الكروية ليسطع نجم الفيصلي في سماء الكرة العربية والقارية.

تاريخ وإرث كبير صنعوه الآباء والأجداد من أجل الحفاظ على كيان النادي الفيصلي وها هم شباب الفيصلي الآن يعملون بجد واجتهاد من أجل رفعة الفيصلي والدفاع عن شعاره على امتداد الأردن الشامخ.

كل عام والنادي الفيصلي وجماهيره بالف خير