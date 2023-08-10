دول عديدة اخرها لبنان تمنع عرض (باربي) ومدير هيئة الاعلام المومني يؤكد تأجيل تقييم الفلم

وطنا اليوم – اعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، منع عرض فيلم “باربي” في أراضي الجمهورية بسبب تناقض القيم التي تظهر فيه مع المبادئ الأخلاقية للبنانيين.

وبحسب الوزير، فإن احتمال عرض الفيلم سيكون له عواقب وخيمة على أطفال وشباب لبنان، لما يحمله من مخالفات للآداب والقيم، لا سيما قيمة الأسرة، كما اعتبر أنه “يخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية، التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني”، حيث طالب المرتضى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الفيلم من دخول البلاد.

وأضاف المرتضى: “بما أن وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنية، مدعوون إلى الالتزام التام بما خلص إليه اللقاء الوزاري التشاوري، المنعقد في “الديمان” بتاريخ 8 ديسمبر 2023، الذي أكد على وجوب “التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارثة، جيلا بعد جيل، وقيمها الإيمانية، لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن الوزير قوله: “لدى التدقيق، تبين أن فيلم “باربي” المُزمع عرضه قريبا في دور السينما اللبنانية، يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذ يروج للشذوذ والتحول الجنسي، ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب، وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد، لا سيما للمرأة”.

أعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، منع عرض فيلم “باربي” في أراضي الجمهورية بسبب تناقض القيم التي تظهر فيه مع المبادئ الأخلاقية للبنانيين.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن الوزير قوله: “لدى التدقيق، تبين أن فيلم “باربي” المُزمع عرضه قريبا في دور السينما اللبنانية، يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذ يروج للشذوذ والتحول الجنسي، ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب، وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد، لا سيما للمرأة”.

وأضاف المرتضى: “بما أن وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنية، مدعوون إلى الالتزام التام بما خلص إليه اللقاء الوزاري التشاوري، المنعقد في “الديمان” بتاريخ 8 ديسمبر 2023، الذي أكد على وجوب “التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارثة، جيلا بعد جيل، وقيمها الإيمانية، لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون”.

وبحسب الوزير، فإن احتمال عرض الفيلم سيكون له عواقب وخيمة على أطفال وشباب لبنان، لما يحمله من مخالفات للآداب والقيم، لا سيما قيمة الأسرة، كما اعتبر أنه “يخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية، التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني”، حيث طالب المرتضى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الفيلم من دخول البلاد.

بالمقابل ومحليا فقد صرح مدير هيئة الاعلام بشير المومني قبل ايام انه تقرر تأجيل تقييم فيلم “باربي” في الاردن حتى موعد لاحق في أواخر الشهر الجاري؛ وذلك بطلب من الجهة المنتجة للفيلم “باربي”.

وقال المومني، إن “فيلم “باربي” لم يجر اخضاعه للتقييم من قبل الهيئة بعد، وأن ذلك سيتم وفق مقتضى القانون والأصول المتبعة حال تقديم طلب من الجهة المنتجة للمباشرة بالإجراءات لدى الهيئة “.

وعن منع الفيلم المثير للجدل في عدة دول عربية، لفت مدير عام هيئة الإعلام إلى أن “الهيئة ليس لها علاقة بقرارات الدول الأخرى، حيث أننا نعتمد قرارنا الذاتي بعد التقييم والدراسة وفق المعايير القانونية والموضوعية ذات الصلة “.

و يأتي سبب منع فيلم باربي من العرض لاحتوائه مشاهد عديدة من الإيحاءات الجنسية الغير مناسبة للأطفال، فيما سبب منع عرض فيلم باربي في السعودية تركيزه على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وقد منع عرض فيلم barbie في كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر والمغرب ولبنان مؤخرا.