خطة امنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة

وطنا اليوم:تواصل اللجنة الأمنية لبطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عملها المتواصل للوقوف على كافة الترتيبات والتحضيرات الأمنية النهائية قبل بدء البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 الى 20 الجاري في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وقال العقيد فادي ابو خيط قائد وحدة امن الملاعب ضابط ارتباط وتنسيق مديرية الامن العام في اللجنة التنفيذية للبطولة ان اللجنة الامنية تقوم بالاجتماعات المتواصل والتي تسهم في رفع مستوى التنسيق بين المعنيين في تنظيم البطولة وتأكيد جاهزيتهم في إدارتها.

وفي تصريحات اعلامية حول الخطة الامنية للبطولة قدم ابو خيط إيجازا نهائيا للخطة الأمنية التي ستنفذ خلال استضافة البطولة والتحضيرات لضمان أمن وسلامة الفرق والوفود المشاركة وأماكن اقامتهم والحماية الأمنية في صالة الاميرة سمية مقر اقامة المنافسات وتأمين سلامة وأمن الجماهير وتسهيل حركتهم خلال فترة الاستضافة حيث قال:”لاحقًا لاجتماع اللجنه العليا برئاسه سمو الاميل فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية تمت العديد من الإجراءات من قبل مديرية الامن العام حيث عقد على المستوى الاستيراتيجي لمديرية الامن العام اجتماع لمدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة مع جميع القاده والمدراء سواء العملياتيه أو اللوجستيه لغايات التوجيه بخصوص تقديم كافه أشكال الدعم اللوجستي والعملياتي لاتحاد المصارعه.

اما على المستوى الاستراتيجي/ العملياتي فقد اجتمع المساعد للعمليات والتدريب بحضور المساعد للادارة مع القاده والمدراء وبحضور رئيس وأعضاء اتحاد المصارعه لغايات مناقشه متطلبات الاتحاد اللوجستيه وشرح الإجراءات التنظيميه لغايات توضيع الخطه الامنيه للبطولة .

وأضاف العقيد ابو خيط:”انه على المستوى العملياتي/ التكتيكي تم إجراء كشف لموقع صالة البطوله وصالات التدريب وتم دراسة المتطلبات الامنية اللازمة للمواقع الى جانب التنسيق الكامل مع ادارة السير والنجدة لغايات وضع الخطة المرورية اللازمة لنقل الوفود من الفنادق والى موقع الصالة وبالعكس .

وقامت اللجنة الامنية بعقد اجتماع في مطار الملكة علياء الدولي لغايات تنفيذ خطة تسهيل القادمين ومغادرتهم من قبل اداره الاقامه والحدود والاجهزه المعنيه في المطار كما تم وضع خطه لغايات ترفيق جميع القادمين من المطار إلى الفنادق بمرافقه سيارات النجده والعكس أثناء مغادرتهم.

وأضاف ابو خيط :”وأخذنا بعين الاعتبار اخذ الاجراءات اللازمة مع هيئه تنشيط السياحه والاتحاد لغايات تأمين الجميع في الرحلات السياحيه حيث سيتم عمل رحلتين سياحتين لجبل نيبو والمغطس ورحله يوميه لجبل القلعه والبوليفارد.

وسيتم تأمين مكتب سياحي لغايات من يرغب بزياره البتراء وغيرها.

واشار ابو خيط الى انه سيتم فتح غرفة عمليات داخل صاله البطوله وتجهيزها من كل المناديب المعنيين.

وأكد ابو خيط على الدعم اللامحدود الذي قدمته مديرية الامن العام للبطولة حيث تم تقديم 9 حافلات بسعة 50 راكب الى جانب 13 حافلة بسعة 22 راكب و7 سيارات لكبار الشخصيات و 8 سيارات عادية و3 باصات بسعة 7 ركاب لكبار الشخصيات وحافلتين بسعة 5 ركاب لكبار الشخصيات وشاحنة ترك عدد 2