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إغلاق مقار الحكومة الأمريكية في واشنطن بعد تحذيرات من الطقس

8 أغسطس 2023
إغلاق مقار الحكومة الأمريكية في واشنطن بعد تحذيرات من الطقس

وطنا اليوم:قررت الإدارة الأمريكية إغلاق المقار الحكومية في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الاثنين، نتيجة لمخاطر عاصفة شديدة وتوقع وصول إعصار.
وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن منطقة العاصمة تترقب حتى التاسعة مساء وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.
ويغطي التحذير من الإعصار، ماريلاند وواشنطن ومعظم ولاية بنسلفانيا وفرجينيا.

إغلاق رحلات جوية
وستغلق السلطات الأمريكية كذلك، المقار والمسابح والخدمات البلدية الأخرى أبوابها في منطقة واشنطن مبكرا.
بدوره، أكد مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة أن على الموظفين الاتحاديين مغادرة مكاتبهم في موعد أقصاه الثالثة مساء.
وبحسب موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية، فإن أكثر من 1100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، منها 75 في مطار واشنطن ريجان الوطني، أو 17 بالمئة من الرحلات. وتأجلت 4100 رحلة جوية أميركية أخرى


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