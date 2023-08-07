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واتساب ستطلق دردشات صوتية جماعية تضم 32 شخصاً

7 أغسطس 2023
واتساب ستطلق دردشات صوتية جماعية تضم 32 شخصاً

وطنا اليوم:بدأت خدمة التراسل الفوري /واتساب/ إطلاق ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع؛ تمهيدا لإطلاقها لعموم المستخدمين قريبا، وفق ما ذكر موقع WABetaInfo .
وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في الخدمة، قد اكتشف في شهر مارس الماضي في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق /واتساب/ لنظام أندرويد ميزة (الدردشات الصوتية) Audio Chats بوصفها طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية.
والآن، أطلقت /واتساب/، المملوكة لشركة /ميتا/، الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.23.16.19 لنظام أندرويد عبر متجر (جوجل بلاي)، الذي تأتي معه الميزة باسم (الدردشات الصوتية) Voice Chats، واكتشف الموقع تفاصيل مهمة بشأن كيفية عمل هذه الميزة، حيث تظهر أيقونة جديدة لها شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية في حال كان الميزة متاحة للمستخدمين ومتوافقة مع المجموعة.


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