دب يثير الهلع بين المسافرين على متن طائرة عراقية في دبي

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق تأخير دب لرحلة طيران تتبع لإحدى شركات الطيران في االعراق، حيث كانت متوجه من دبي إلى بغداد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

من جانبها، أصدرت شركة الطيران العراقية، اعتذارا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.

ونشرت بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة “خارجة عن إرادتها”، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبا أيضا.

وقالت الشركة، إن إجراءات شحن الدب “جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)”.

وبينت أن الدب “خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة”.

وأكدت الشركة على استئناف الرحلة “بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار