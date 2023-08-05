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بلغ عدد زواره شهرياً ٦٠٠٠ زائر متحف آرمات عمان وسط البلد معلم تاربخي مميز

5 أغسطس 2023
بلغ عدد زواره شهرياً ٦٠٠٠ زائر متحف آرمات عمان وسط البلد معلم تاربخي مميز

وطنا اليوم – قام النادي الصيفي في المدارس الرقمية الأمريكية بزيارة إلى متحف آرمات عمان في وسط البلد بالعاصمة عمان/شارع الملك حسين٠ وقال السيد غازي خطاب وهو صاحب فكرة مشروع المتحف ومؤسسها:أنا من مواليد مخيم الوحدات هوايتي هي الخط العربي(التخطيط) وكنت بدايةً أتأمل لوحات آرمات المحلات المحيطة بمكان سكني لعدة ساعات وبعد ذلك التحقت بالعمل في أحد محال التخطيط  كخطاط وكانت أول آرمه حصلت عليها تعود لمحلات صرصور وأضاف أنه من هنا تولدت لدي الفكرة وهي أنني لماذا لا أحافظ على هذا الإرث التاريخي للآرمات وأقوم بتدوير تاريخها من جديد لافتاً أن هناك آرمات قام بشراءها بنفسه كما أن هناك آرمات تم تقديمها له كهدية للمتحف حيث إستمرت عملية تجميع الآرمات ذات الإرث التاريخي منذ عام ١٩٨٦ وحتى عام ٢٠١٩. وقال خطاب انه في العام ٢٠١٩ تم إختيار موقع المتحف في وسط البلد بالعاصمة عمان/شارع الملك حسين لكي تبقى هذه اللوحات في نفس منطقته لأن 80% منها كانت من محلات وسط البلد القديمة والبقية من محافظات المملكة المختلفة. وأشار خطاب أنه في العام ذاته ٢٠١٩ قام المهندس معتز خطاب صاحب مكتب أمارلس للإستشارات الهندسية بالتعاون معه وعمل ديكور مميز للمتحف ليظهر بصورة جميلة ومميزة.

وقال خطاب أن عدد زوار المتحف شهرياً والذي أصبح معلماً تاريخياً مميزاً ويستحق من كل مار في وسط البلد زيارته يبلغ ٦٠٠٠ زائر.

 


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