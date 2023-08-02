شكرا.. بحبكم.. شرطة عمان ترسم البهجة على وجه طفل مريض سرطان

وطنا اليوم: “شكرا الشرطة انا بحبكم كثير” كلمات قالها ذو الأربعة أعوام، الطفل أحمد أبو يحيى، قالها ببراءة الأطفال وشعور من الأمان يغمر قلبه الصغير ونفسه الكبيرة.



من بوابة مركز الحسين للسرطان خرج وهو يرتدي البدلة العسكرية، وبكل ثقة صعد احمد بدورية النجدة لتجول به، هذه الجولة التي تمناها احمد جاءته بحب مقدم من نشامى الأمن العام.

صعد أحمد للدورية وعيونه ملؤها القوة والإرادة، بأن المستقبل مُزهر وانهم له سند ومن حوله هامات ورجال هو واحد منهم، الآن وفي المستقبل سيكون بإذن الله بعد أن يشفى.



مشاعر كبيرة أنى لنا أن نصفها غمرت أحمد كما غمرت الضابط الذي أمسك بيده وأرشده إلى الدورية مدخلاً السعادة في قلبه، فللعطاء سعادة لا توصف ومشاعر تنهمر كما الغيث.

نشامى الأمن العام في مديرية شرطة شمال عمان في الجولة، زرعوا الابتسامة اليوم لتزهر أملاً في كل يوم.

قالو له: نحبك كما تحبنا بل أكثر، ونمد يدنا لك كما أحببت أن تمدها لنا، ومنا لك تذكاراً نرجو أن تقبله هدية رمزية، وتحتفظ بها بقربك، لعبة كهربائية على شكل دورية شرطة إذكرنا كلما نظرت لها أو داعبتها أناملك.



ندعو الله لك بالشفاء العاجل، ونسأل الله أن يحفظك وأسرتك وكل أسرنا الأردنية الكريمة، في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.