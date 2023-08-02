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نجوم اردنيون يتألقون في سماء جرش على المسرح الجنوبي

منذ ساعة واحدة
نجوم اردنيون يتألقون في سماء جرش على المسرح الجنوبي

وطنا اليوم – لما شطاره

 بدأ حفل المسرح الجنوبي مع الصوت الأردني الرائع رامي خالد و الذي قدّم اغنية المرحوم متعب السقار أردنيين وما ننظام ، كذلك اغنية هيلي هيلي .
وقدم من تراث العراق اغنية مسعد يا تنور وهي ” التنور” كلمة ارامية تعني الدخان والنور ، واغنية شيلي يا سميرة .
وتفاعل الجمهور على أغنية ردي شعراتك وأغنية بنات الحارة واخيرا جاني الهوى وهي تختلف عن اغنية عبد الحليم جانا الهوى.
و اطل المطرب حمدي المناصير على جمهوره وغنى عدد من اغنياته التي رددها الجمهور بفرح وهي اغنية لا تغمزيني بعينك واغنية حبحبني ع الخدين ، و اغنية هد الزرزور ، اغنية وساري ساري الليل ، واغنية تلعب بقلبي وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور الذي حرص على رفع صورته على المدرجات .

كذلك عزفت فرقة نقابة الفنانين الاردنيين بقيادة المايسترو جورج اسعد مجموعة من الألحان ،

وكان ختامها مسك مع فرقة اللوزبين التي غنت مجموعة من اغانيهم المميزة .
إذ بدأو بغناء ” مدلي ” كوصلة غنائية محببة للجمهور .

كذلك كانت رائعتهما يا بيرقنا العالي التي يعشقها الجمهور يطلبها الجمهور دائما.

كما قدما اغنية نذرن نذرت علي و اغنية لوح بالشماغ الأحمر ، اغنية عبدالله يا تاج العز .

وأخيراً قام نقيب الفنانين الاردنيين محمد يوسف العبادي بتكريم الفنانين على المسرح .


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