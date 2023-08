بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب مغنية الراب كاردي بي لإحدى معجباتها

وطنا اليوم: كشفت شرطة لاس فيجاس الأمريكية تفاصيل جديدة اليوم الاثنين بشأن تعدي مطربة أمريكية على إحدى المعجبات في حفل لها، معلنة أنه تم فتح تحقيقا في حادثة اعتداء وضرب، مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي ميكروفوناً كانت تغني عبره لجمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حاز على انتشار كبير على مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي “واب” و”ماني” ترمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.

Someone threw a drink at Cardi B and got a mic to the face pic.twitter.com/51slPlXAxX

— Fight Videos (@FightVideosTV) August 1, 2023