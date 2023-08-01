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بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب مغنية الراب كاردي بي لإحدى معجباتها

منذ ساعة واحدة
بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب مغنية الراب كاردي بي لإحدى معجباتها

وطنا اليوم: كشفت شرطة لاس فيجاس الأمريكية تفاصيل جديدة اليوم الاثنين بشأن تعدي مطربة أمريكية على إحدى المعجبات في حفل لها، معلنة أنه تم فتح تحقيقا في حادثة اعتداء وضرب، مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي ميكروفوناً كانت تغني عبره لجمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حاز على انتشار كبير على مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي “واب” و”ماني” ترمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.


في مقاطع الفيديو، تظهر المرأة، وهي تقدم اعتذارها بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال المايكروفون شخصاً آخر من الحاضرين بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

وبعد الحفلة، أفادت شرطة لاس فيجاس بأن امرأة تواصلت معها للإبلاغ عن اعتداء.


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