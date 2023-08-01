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البريد الاردني يعزز اسطول النقل بمركبات كهربائية عمان

منذ ساعة واحدة
البريد الاردني يعزز اسطول النقل بمركبات كهربائية عمان

وطنا اليوم:تعزيز منظومة الخدمات البريدية وتطويرها يأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها إدارة شركة البريد الاردني للاعوام القادمة، وخاصة التحول لاستخدام الطاقة البديلة ، وانطلاقا من ذلك عملت الشركة على التوسع في خدماتها المقدمة للموطنين ،ما استوجب تعزيز اسطول نقلها لمواكبة هذا التوسع.
وبحسب بيان لشركة البريد الاردني اليوم الثلاثاء فأن الشركة وبالتعاون مع صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع لاتحاد البريد العالمي الذي قدم منحة مالية للبريد لشراء 13 مركبة كهربائية ستتمكن من التحول إلى الطاقة البديلة بهدف توفير النفقات التشغيلية والمساهمة في الحفاظ على البيئة وذلك بتقليل انبعاثات الكربون الناتج عن استعمال مصادر الوقود العادية ،بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لا سيما المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ.
ويذكرأن البريد الأردني وضع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية لخدمات التوصيل ونقل البريد في جميع محافظات المملكة .


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