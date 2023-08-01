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ماتت جوعا .. مدونة اعتمدت على نظام غذائي من الفواكه فقط

منذ ساعة واحدة
ماتت جوعا .. مدونة اعتمدت على نظام غذائي من الفواكه فقط

وطنا اليوم:قررت الاعتماد على نظام صحي “مختلف”، فكانت النتيجة الوفاة، هذه قصة المدونة الإلكترونية “النباتية” زانا سامسونوفا.
ووفقا لأنباء انتشرت الثلاثاء، توفيت المدونة النباتية “بسبب الجوع الحاد”، بعد أن اعتمدت حصريا على نظام غذائي من الفاكهة الاستوائية في ماليزيا.
وأفادت الأنباء أن المواطنة الروسية البالغة من العمر 39 عاما، روجت كثيرا للأطعمة النيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت معروفة لملايين المشاهدين على منصات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام.
وفي 21 يوليو طلبت زانا العلاج الطبي، بعد فترة من الآلام، خلال جولة في جنوب شرق آسيا، لكنها توفيت بعدها بقليل.
قال أحد الأصدقاء لموقع Newsflash: “قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة، وساقها منتفخة.. أرسلوها لتلقي العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى. عندما رأيتها في فوكيت، شعرت بالرعب”.
وأضافت صديقتها: “كنت جارتها وكل يوم كنت أخشى أن أجد جثتها هامدة في الصباح. أقنعتها بالتماس العلاج، لكنها لم تقبل”.
وقالت صديقة أخرى أنها تناولت “نظاما غذائيا نباتيا خاما تماما” على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تستهلك فقط “الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة”.
وفي آخر منشوراتها، كتبت سامسونوفا على إنستغرام: “أرى جسدي وعقلي يتغيران كل يوم، أنا أحب نفسي الجديدة، ولن أعود أبدا إلى العادات التي اعتدت ممارستها


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