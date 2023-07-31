بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الفنان الأردني فادي رأفت يلفت الأنظار ويسحر الجمهور على مسرح الأوديون

منذ ساعة واحدة
الفنان الأردني فادي رأفت يلفت الأنظار ويسحر الجمهور على مسرح الأوديون

وطنا اليوم – لما شطاره

أحيا الفنان الأردنى المتميز فادي رأفت حفلاً غنائياً مميزاً وسط الجمهور الأردني ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على مسرح الأوديون
و أمتع جمهوره بأغنياته الخاصة منها “لأهرب فيها” “وأنا ما بعرف أنا” ، لينتقل ليغني اغنية لسمير سمرا بتوزيع جديد و نقل فادي الحضور بصوته الصادح لأجواء الحماس والتفاعل على وقع أغنياته التي تحمل الطابع الشبابي ، خصوصاً بعد ارتدائه زياً سينمائياً مستوحى من شخصية بات مان .

وعبر فادي عن إعتزازه بمشاركته في مهرجان جرش واضاف انه بوابة لدخول مسارح العالم والوطن العربي ، وعلامة فارقة تضاف  في سجل مشواره الفني .

واخيراً تم تكريم الفنان فادي رأفت من قبل إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون .

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:27

الجيش السوري يبدأ تمشيط الحدود مع الاردن

00:12

رسميا.. ساديو ماني يوقع عقد انضمامه مع النصر السعودي

00:11

( حلو و كذاب ..)

23:49

مجلس الوزراء يقرر السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء

23:42

تحديث الهيئة العامة للنقل في السعودية للوائح التنظيمية النقل البضائع والركاب

22:35

سارة طالب السهيل تكتب: لماذا يجب أن يكون الأردن وجهتك الأولى؟

22:18

“ميقاتي”: الحكومة تتابع مع الجيش الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة

22:10

بني مصطفى: الأردن مضى بخطوات جادة في مجال دمج ذوي الإعاقة

22:04

السعودية تعلن وصول أولى رحلات الحجاج لأداء العمرة

21:58

استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم

21:49

بني مصطفى: الأيتام وفاقدي السند الأسري من أهم الفئات التي تحرص الوزارة على رعايتها

21:46

الأمم المتحدة تدين التفجير الانتحاري في باكستان

وفيات
وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023