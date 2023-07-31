الفنان الأردني فادي رأفت يلفت الأنظار ويسحر الجمهور على مسرح الأوديون

وطنا اليوم – لما شطاره

أحيا الفنان الأردنى المتميز فادي رأفت حفلاً غنائياً مميزاً وسط الجمهور الأردني ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على مسرح الأوديون

و أمتع جمهوره بأغنياته الخاصة منها “لأهرب فيها” “وأنا ما بعرف أنا” ، لينتقل ليغني اغنية لسمير سمرا بتوزيع جديد و نقل فادي الحضور بصوته الصادح لأجواء الحماس والتفاعل على وقع أغنياته التي تحمل الطابع الشبابي ، خصوصاً بعد ارتدائه زياً سينمائياً مستوحى من شخصية بات مان .

وعبر فادي عن إعتزازه بمشاركته في مهرجان جرش واضاف انه بوابة لدخول مسارح العالم والوطن العربي ، وعلامة فارقة تضاف في سجل مشواره الفني .

واخيراً تم تكريم الفنان فادي رأفت من قبل إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون .