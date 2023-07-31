الحوامدة عن قضية لاعب عرب 48: الملف سيتم دراسته

وطنا اليوم:أوضح رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة اخر تطورات قرار النادي حول المشاركة في ملحق دوري ابطال اسيا ضد نادي أهلي دبي الاماراتي والذي يضم في صفوفه لاعبا من فلسطيني الداخل المحتل (عرب 48) ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأشار الى ان الملف سيتم دراسته في مجلس الإدارة بشكل مستفيض قبل اتخاذ قرار صائب، دن الإساءة لأهلنا من فلسطينيي ال ٤٨ الذين نجلهم و نقدرهم بحسب وصفه.

وتاليا منشور الحوامدة :

إخواننا في نادي الوحدات ، أعضاء الهيئة العامة ، جماهيرنا العريضة و مناصرينا في كل العالم ،

نادي الوحدات نادي هوية و نادي جامع لا مفرق بين الناس ، نادي أردني يحمل قضية فلسطين في قلبه كما يحملها كل فلسطيني و أردني أصيل ، و يتطلع لإخوانه و أهله في فلسطين بعين الاحترام و التقدير.

مقالي هذا ليس له علاقة بأي قرار له علاقة بمشاركة الوحدات في الملحق الاسيوي مع نادي أهلي دبي و ما دار حول هذا الموضوع من روايات تخص اللاعب الفلسطيني مؤنس دبور و الذي يحمل جواز سفر إسرائيلي قسرا و أنا من يأب دعمي لأهلنا من فلسطينيين ال ٤٨ و الذين قدموا و ما زالوا يقدمون أنبل التضحيات ضد الكيان الصهيوني الغاشم و هم أهلنا و عزوتنا و لا نسمح لأي كان أن يبعدهم عن لحمة الشعب الفلسطيني و رعاية الدولة الاردنية لهم .

أن نشارك أو لا نشارك فهذا موضوع سيتم دراسته في مجلس الإدارة بشكل مستفيض قبل اتخاذ قرار صائب ، لكن في الأحوال يجب أن لا نسيء لأهلنا من فلسطينيي ال ٤٨ الذين نجلهم و نقدرهم