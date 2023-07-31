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“طلبات الأردن” تختتم الجلسات التدريبية لسائقي الشركة

منذ ساعة واحدة
“طلبات الأردن” تختتم الجلسات التدريبية لسائقي الشركة

وطنا اليوم: اختتمت شركة طلبات فرع الأردن، بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، سلسلة من الجلسات التدريبية والتوعوية لسائقي الشركة، عن السلامة على الطرق، كجزء من برنامج “أسبوع السلامة المرورية”، الذي تنفذه دوريا.

وبحسب بيان للشركة، اليوم الإثنين، شملت الجلسات مواضيع مهمة كحوادث الطرق وأسبابها المشتركة، وقوانين السير والمرور الأردنية المعدلة، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقيادة الآمنة.

ويعد برنامج “أسبوع السلامة المرورية” واحداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الشركة خلال العام الماضي، في مختلف دول المنطقة التي تعمل فيها، بما يعكس اهتمامها بتعزيز السلامة المرورية للمساهمة في إيجاد طرق آمنة للجميع، عبر تخصيص أسبوع كل ثلاثة أشهر لزيادة الوعي حول القيادة المسؤولة والآمنة وترسيخ سلوكياتها.


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