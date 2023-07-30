قبول استقالة المدير الفني للفيصلي الكابتن جمال أبو عابد

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة المدير الفني للفريق، الكابتن جمال أبو عابد، وأن يقود الكابتن حسونة الشيخ تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد.

وتقدمت إدارة النادي الفيصلي بجزيل الشكر والعرفان للكابتن جمال أبو عابد على العطاء المبذول خلال الفترة السابقة