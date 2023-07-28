ساحة جرش الأثرية تستقطب جمهوراً عريضاً

وطنا اليوم:استقطبت الساحة الرئيسة في المدينة الأثرية بجرش، مساء أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يقام بدورته الـ37 تحت شعار “ويستمر الفرح”، وتحل فيه جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان، جمهوراً عريضاً تفاعل مع فعاليات برنامجها .

واشتملت فعاليات الساحة على مشاركات مميزة لفرقة الفنون الأدائية السعودية، وفرقة “لوليتا مينشاكو -احبك المكسيك” المكسيكية وفرقة أوبريت إبداعات شعبية من مصر التي قدمت ألوانا ولوحات فنية استعراضية وغنائية من الفنون الشعبية المصرية في مختلف أقاليمها،وفرقة فيروان الأردنية.

كما شارك في فعاليات الساحة مساء أمس الفنانون محمد السقار وفلاح العجرمي ومحمد المناصير ومحمد قوقزة بفقرات من الأغاني الوطنية وأغاني نهلت من الموروث الشعبي الأردني وموروث بلاد الشام. فيما قدمت على مسرح ارتيمس مساء امس، أمسية شعرية شارك فيها من شعراء مدينة جرش محمد محاسنة والدكتورة ليندا عبيد ومروان العتوم وقدمها الدكتور هاني الرواشدة.

كما اشتملت فعاليات ارتيمس، على حفل غنائي قدمه كورال وفرقة الفنون الشعبية التابع لجامعة اليرموك.

أما مسرح الصوت والضوء، فاشتمل على فعاليات للأطفال قدمت فيها مسرحية “يحكى أن” للمخرج خالد المسلماني وكرنفال الأسرة والطفل لخليل الحيص.

وجاء شارع الأعمدة الذي يربط المدينة الأثرية في مواقع فعالياتها المتنوعة مفعماً بالحركة والفرح، حيث تنوعت في ثناياه فعاليات جاذبة لمختلف الفئات العمرية والأسرة عموماً ومنها المأكولات التراثية، والرسم على الوجوه والحكواتي بمشاركتين أردنية وسعودية، والعزف على الربابة والشخصيات الكرتونية والمهرجين وفرقة النفيخة المصرية .

أما فعاليات المهرجان في عمان فشهد مدرج الأوديون في وسط البلد حفلا غنائيا مميزا شارك فيه الفنانون الأردنيون بشار السرحان واحمد عبندة وصالح كراسنة الذين اطربوا الجمهور بفيض من الأغاني الوطنية ومن الموروث الشعبي الأردني وموروث بلاد الشام والغناء العربي.

كما اشتملت فعاليات عمان والتي أقيمت في المسرح الدائري على مسرحية رقصة ساسون من الأردن وأمسية فنية موسيقية إماراتية لعازف العود عبدالعزيز المدني وعازف القانون عمر باوزير.

كما اشتملت فعاليات المسرح الدائري على فعالية ملتقى عبق اللون الفني .

فيما تغنى الفنانون الأردنيون عودة زيادات ومحمد أبو غريب وعماد الخوالدة على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان، بباقة من الأغاني الوطنية ومن الموروث الشعبي الاردني وموروث بلاد الشام والأغاني العربية الطربية.

وتتواصل فعاليات المهرجان بدورته الـ37 في المدينة الأثرية وفي عدد من المواقع بعمان وعدد من المحافظات