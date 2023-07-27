ختام فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت في بيت إربد

وطنا اليوم: اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الخميس فعاليات معسكر “الذكاء الاصطناعي والروبوت”، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، وبمشاركة 40 شاباً من كافة محافظات المملكة، ضمن الفئة العمرية من 15_17 عاما.

وتضمنت فعاليات المعسكر، تدريبات مكثفة على حاضنات الابتكار، حيث قام المدربون بتدريب المشاركين على كيفية عمل “الايبوت كيت”، والذي يتم من خلاله تسليط الضوء على المتحكمات وكيفية برمجتها وصناعة الروبوتات من خلالها، إضافة إلى التعرف على أهم القطع الالكترونية والمتحكمات والحساسات وبرمجة المتحكم وتوصيل القطع الإلكترونية والحساسات وتركيب الروبوت وبرمجته والتحكم به من خلال تطبيقات الهاتف، ومفهوم الذكاء الاصطناعي وبعض تطبيقاته وتنفيذ البرامج المختلفة عليه.

كما تم تدريب المشاركين على الطاقة المتجددة والألواح الشمسية وتسليط الضوء على أنواع الطاقة المتجددة ومبدأ عملها وتوصيلها، وعلى مكونات الألواح الشمسية ومنها “الطاقة الشمسية، الألواح الشمسية، العاكس، النظام الشمسي المرتبط بالشبكة والتصميم الأساسي”.

وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، أن هذه المعسكرات تهدف إلى تعليم الشباب مهارات إيجابية من خلال المشاركة في أنشطة تفاعلية، وتنظيم الوقت واستثماره وتحمل المسؤولية المجتمعية، مشيراً أن معسكر”الذكاء الاصطناعي والروبوت” يحاكي قدرات الشباب الذهنية في بيئة تركز على التعلم العميق للتقنيات الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في العلوم الحياتية المختلفة بكل مستجداته.