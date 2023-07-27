مدير مهرجان جرش يلتقي رئيسي الكتاب والتشكيليين

وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، عطوفة السيد أيمن سماوي مع رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين سعادة المحامي أكرم الزعبي، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين سعادة الدكتور ابراهيم الخطيب، للتباحث في أمور تيسير فعاليات البرنامج الثقافي للمهرجان، وتقديم صورة مشرقة عن الثقافة الأردنية والعربية.

وتم التطرق خلال الجلسة الودية، إلى اللبس غير المقصود المتعلق بحفل افتتاح المهرجان، والتأكيد على أن رسالة مهرجان جرش للثقافة والفنون، الثقافية والفنية هي رسالة إنسانية أردنية، يحرص الجميع على إنجاحها وإبراز الصورة المشرقة للوطن والمهرجان