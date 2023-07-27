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“أبو عابد” و”داركو نسيتروفيتش” يؤكدان جاهزية فريقيهما لمباراة إياب كأس السوبر على ستاد عمان

منذ ساعتين
“أبو عابد” و”داركو نسيتروفيتش” يؤكدان جاهزية فريقيهما لمباراة إياب كأس السوبر على ستاد عمان

وطنا اليوم: أكد مدربا الفيصلي والوحدات جمال أبو عابد والبوسني داركو نسيتروفيتش جاهزية فريقيهما لمباراة إياب كأس السوبر التي تُجرى عند الساعة الثامنة من مساء غدا الجمعة على ستاد عمان.

وبين المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي في ستاد عمان، أن فريقه كان الطرف الأفضل في مباراة الذهاب، مشيرا إلى بعض الأخطاء الفردية كلفت الفيصلي الخسارة في اللقاء الأول، حيث يسعى لتفاديها في “الإياب” والتتويج باللقب.

بدوره، أكد المدير الفني للوحدات داركو نسيتروفيتش، أنه أنهى النصف الأول من كأس السوبر بنجاح، ويسعى لحسم اللقب من خلال لقاء الإياب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوحدات 2-1.


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