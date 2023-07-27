جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية: برنامج تدريب القيادة الدولي تمكين القيادات الشابة في الوطن العربي

وطنا اليوم: شارك كل من القائد أحمد غيث والقائدة دانية أبوطوق في برنامج تدريب القيادة الدولي الذي أقيم لأول مرة في الوطن العربي خلال الفترة 8-16/تموز/2023 بمشاركة 13 دولة عربية والذي استضافته جمهورية مصر العربية تحت عنوان “من الشباب إلى الشباب”.

وقالت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في بيان، اليوم الخميس، إن برنامج تدريب القيادة الدولي هو أحد البرامج الذي توليها المنظمة العالمية للحركة الكشفية، أولوية قصوى لأهميته في عملية تمكين وتدريب القيادات الشابة في الوطن العربي والعالم، لإشراكهم في دوائر اتخاذ القرار في جمعياتهم الكشفية وعلى المستوى العربي كذلك.

واحتوى البرنامج التدريبي على ورشات عملٍ متخصصةٍ في مجال القيادة وإدارة والمشاريع، كما تطلب البرنامج إنجاز العديد من المهام المتعلقة في مجال بناء الأفرقة التطوعية وقيادتها من خلال طرق منهجية.

وتأتي المشاركة في هذا الحدث لتؤكد حرص الجمعية مشاركة الشباب في الأنشطة النوعية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من القادة لاكتساب الخبرات الجديدة وبكل ما هو جديد في عالم التدريب والبرامج الكشفية والإرشادية.