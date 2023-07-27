الموافقة على المادة (17) .. غرامة 20 ألف دينار لمن ينشر الفتن أو النعرات

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب بتصويت غالبية الحضور، اليوم الخميس، على المادة “17” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.

المادة (١٧): “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات – أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف ولا تزيد على 20 الف دينار