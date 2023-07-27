افتتاح البرنامج الثقافي لمهرجان جرش في الثقافي الملكي

وطنا اليوم: برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية، ووزير الثقافة اللبناني، يفتتح البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، كما سيحضر الافتتاح شخصيات ثقافية وفنية عربية سيتم تكريمها، كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة سليمان المشيني لأفضل ديوان شعر للعام، والفائز بجائزة الأدب الشعبي.

كما سيشهد الافتتاح أصبوحة شعرية بمشاركة الشعراء: صلاح أبو لاوي، زهير أبو شايب، أحمد الشهاوي من مصر، وتوفيق أحمد من سوريا، فيما يقدمهم الدكتور زهير توفيق.

كما تقام الساعة السادسة من مساء اليوم، في المكان نفسه، أمسية يشارك فيها الشعراء: أيسر رضوان، وإيهاب الشلبي، وجمال القاسم وسامح محجوب من مصر، وماجدة داغر من لبنان، فيما يقدمهم الناقد محمد المشايخ. فيم تتواصل فعاليات البرنامج الثقافي في عدد من محافظات المملكة، حيث ستقام أمسيات شعرية وقصصية وندوات الفكرية، بمشاركة أكثر من 200 شاعر وأديب أردني وعربي، إضافة لمشاركة شاعر إيطالي لأول مرة، حيث عقد المهرجان شراكة دائمة مع أبرز المؤسسات الثقافية في الأردن والعالم العربي، وفي مقدمتها: مؤسسة عبد الحميد شومان، ورابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب الأردنيين، ورابطة الفنانين التشكيليين، ومجموعة من الهيئات الثقافية الأخرى.

المؤتمر النقدي الثالث/ محور الأدب الشعبي

وينظم المهرجان هذا العام المؤتمر النقدي الثالث الذي يتناول محور الأدب الشعبي، في المركز الثقافي الملكي، حيث تعقد أربع جلسات، الأولى بعنوان الأغنية الشعبية، يوم السبت المقبل ويشارك فيها: د. محمد واصف، ود. أحمد شريف الزعبي، والفنان نصر الزعبي، فيما يدير مفرداتها الإعلامي محمود الخطيب. وفي اليوم نفسه تعقد جلسة «الأمثال الشعبية»، بمشاركة الباحث عايد أبو فردة، والباحثة نوال الحردان، فيما يدير مفردات الجلسة د. إسماعيل السعودي.

وتعقد الجلسة الثالثة من المؤتمر يوم الأحد المقبل، بعنوان «الحكايات الشعبية»، ويشارك فيها الباحث والأديب نايف النوايسة، والأديب هاشم غرايبة، فيما يدير مفردات الجلسة الأديب محمد سمحان. وتعقد في اليوم نفسه الجلسة الرابعة من المؤتمر بعنوان «الشعر الشعبي»، ويشارك فيها د. عطالله الحجايا، والأديب حسن ناجي، فيما يدير مفردات الجلسة الأديب محمد سلام جميعان.

ندوتا: «الإعلام والقدس» و»مفهوم الدراما..»

ويعقد المهرجان ندوتين مهمتين، الأولى ستقام في المركز الثقافي الملكي، يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان: «الإعلام والقدس»، يحاضر فيها الوزير الأسبق والإعلامي اللبناني جورج قرداحي، والإعلامي المصري محمود سعد، والإعلامي الأردني د. هاني البدري. والثانية ستقام في منتدى عبد الحميد شومان، بعنوان: «مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور»، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة عربية للسيناريست والكاتب الدكتور مدحت العدل، ونقيب الفنانين المصريين الدكتور أشرف زكي، والفنانة والمنتجة الكويتية هدى حسين، والفنان والمخرج السوري عابد فهد، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.

«سمبوزيوم الفن التشكيلي»

كما ينظم المهرجان في موقع المدينة الأثرية في جرش، «سمبوزيوم الفن التشكيلي»، بمشاركة محلية وعربية وعالمية من أكثر من 42 فناناً تشكيلياً، وكذلك سمبوزيوم جرش للأطفال «في كل بيت فنان» لخدمة المبدعين من أبناء المجتمع المحلي لمحافظة جرش، كما يستضيف المهرجان أيضاً 10 سيدات من الفنانات التشكيليات اللبنانيات اللاتي تزيد أعمارهن على 70 عاماً ومن هواة الفن التشكيلي، لإقامة معرض لهنّ، و»ملتقى عبق اللون الفني» الذي سيتم تنظيمه في المركز الثقافي الملكي، بمشاركة مبدعين من الأطفال المكفوفين، إضافة إلى برنامج «بشاير جرش» المعني بتسليط الضوء على المواهب في حقول: الغناء والشعر والقصة والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي والسينما.

فعاليات في عدد من المدن الأردنية

وتمتد فعاليات المهرجان عبر أكثر من مدينة أردنية، فعدا الفعاليات التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، تحتضن العاصمة عمان على مسارح المركز الثقافي الملكي، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، كما يحتضن مسرح الأوديون الروماني بوسط البلد، مجموعة من السهرات الفنية، وتقام أمسيات شعرية وقصصية في منتدى عبد الحميد شومان، ورابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ودائرة المكتبة الوطنية، والجامعة الأردنية، كما تحتضن مدن: إربد، والزرقاء، والكرك، ومأدبا، والمفرق، مجموعة من الأمسيات الشعرية، ويخصص البوليفارد مساحة يومية لعشاق الفن والفلكلور، من خلال سهرات غنائية فلكورية تقام طيلة أيام المهرجان