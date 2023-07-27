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وزيرة الثقافة توقع مع نظيرها اللبناني اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين

منذ 4 ساعات
وزيرة الثقافة توقع مع نظيرها اللبناني اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين

وطنا اليوم:وقعت معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار اليوم الخميس مع نظيرها اللبناني معالي القاضي محمد وسام المرتضى وبحضور ممثل اليونسكو في لبنان شوقي ساسين، اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمجال الثقافي والفني بينهما.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مع عدد من الإعلاميين على هامش بدء فعاليات مهرجان جرش، إن التعاون اليوم بين لبنان والأردن يمثل سلسلة من العطاء المستمر على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالفن والإبداع والثقافة.

وأوضحت النجار، أن التعاون مع لبنان سيكون على مستوى النشر والترجمة والمهرجانات والأدب والفنون والشعر والتراث، لما تحمله البلد الشقيقة من امتيازات وتقاطعات مع الأردن بالموروث الثقافي والفني والحضاري.

من جانبه أكد الوزير اللبناني بأن أبعاد التعاون مع الأردن في المجال الثقافي تتمثل في تفعيل التعاون على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لبنان يمر بتحديات يحاول تخطيها ورفع الوعي للمتلقي.

وأردف المرتضى” التحديات التي يعانيها لبنان بالشأن الثقافي تشبه إلى حد ما الوضع الأردني، لذا سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات وخلق تؤأمة بين البلدين لتحقيق كل تفصيلة بالاتفاقية”.


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