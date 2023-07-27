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شاهد ما قاله العرموطي حول قانون الجرائم الالكترونية
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شاهد ما قاله العرموطي حول قانون الجرائم الالكترونية
منذ 28 ثانية
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24 ساعة
00:08
“مبابي” يحسم الجدل حول انتقاله للهلال السعودي
23:50
شاهد.. لحظة سقوط رافعة بناء بجانب ناطحة سحاب في نيويورك
23:29
بفستان أحمر.. صباح الجزائري تثير السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة
23:12
المسنة البريطانية تكشف سبب انفصالها عن زوجها الشاب المصري
22:59
أصالة تنشر صورة جديدة برفقة أبنها خالد
22:30
رأي مروان المعشر في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وتناقض الرسائل
22:24
الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب فشلها في تقدير نمو مجموعة “فاغنر”
22:15
شاهد.. شاب إفريقي يلقي أموال على عروسته لكي تبتسم في حفل الزواج
22:09
قرار مرتقب لرفع اسعار الفائدة في الاردن
22:05
أعلى مستوى من 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يؤفع أسعار الفائدة ب25 نقطة
21:59
بعد محاولة الإنقلاب.. رئيس بنين يتوجه للنيجر للوساطة بين الحرس الرئاسي والرئيس “بازوم”
21:50
“الخارجية” ترحب بإعلان للأمم المتحدة بدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر”
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن