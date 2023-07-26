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“مبابي” يحسم الجدل حول انتقاله للهلال السعودي

27 يوليو 2023
“مبابي” يحسم الجدل حول انتقاله للهلال السعودي

وطنا اليوم: كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، موقف اللاعب كيليان مبابي من الانتقال لنادي الهلال السعودي، مؤكدة أنه رفض أي نقاش أو حديث مع ممثلي نادي الهلال، الذين ذهبوا بدورهم إلى باريس من أجل التفاوض معه.

ويأتي ذلك بعدما وافق نادي باريس سان جيرمان مبدأيًا، والمقدر بـ 300 مليون يورو يحصل عليها الفريق الباريسي في نظير إتمام الصفقة، ولكن اللاعب فاجئهم ويبدو أنه قد أغلق ملف اللعب لصالح الهلال.

والجدير بالذكر أن راتب مبابي كان سيصل مع الهلال خلال موسم واحد لما يقرب من 700 مليون يورو، ولكنه يبدو مصرًا على مغادرة باريس والاستمرار في أوروبا.


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