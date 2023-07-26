شاهد.. لحظة سقوط رافعة بناء بجانب ناطحة سحاب في نيويورك

وطنا اليوم: رصد مقطع فيديو اشتعال النيران في رافعة بناء ضخمة وانهيارها بجانب ناطحة سحاب أخرى قبل أن تسقط في شارع مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية في وقت مكتظ بالسكان والمارة.



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء ، بعد أن عانت معدات البناء من عطل كبير ، وتم ربط الرافعة المحترقة بمبنى سكني فاخر من 47 طابقًا قيد الإنشاء مع تحطيم 16 طناً من الخرسانة التي كانت تحملها في الشارع.



وقال عامل بناء لموقع “ديلي ميل” إن السلك المستخدم لنقل الخرسانة إلى الجزء العلوي من الموقع قد ارتفعت درجة حرارته قبل اندلاع الحريق مباشرة ، على الرغم من أن السبب الرسمي للحريق لا يزال قيد التحقيق.



وأظهرت لقطات فيديو مرعبة تم التقاطها صباح الأربعاء انهيار الرافعة وضرب ناطحة سحاب سكنية زجاجية في الجهة المقابلة – بينما تم إجلاء الأشخاص المقيمين في الفنادق والمباني السكنية القريبة بسرعة.

